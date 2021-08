Il pellegrinaggio attraverso i segni di Cristina Campo, accanto a Zolla e Calasso

Fatalità, bellezza, destino, costellazioni, dove siete? Qual è il vostro nome? Sono interrogativi dimenticati e temuti, che in Cristina Campo. Catabasi nel destino (Ladolfi, 2021), un libro che è un tappeto volante, quasi una lettera d’amore per Cristina, Giorgio Anelli riprende con entusiasmo, e riflette: “Avere una vocazione era per gli antichi qualcosa di assolutamente intimo quanto naturale. Come volgersi a guardar le stelle” (p. 17). Ma aggiungerei: in quale oscurità abbiamo smarrito la sapienza degli astri e, con essa, il nostro stesso nome? Come molti hanno ricordato, dobbiamo a Roberto Calasso, purtroppo da poco scomparso, il fil rouge che, nel sistema cartesiano della cultura del Novecento, si dipana lungo la sua ascissa, verso l’alto, e che ha raccolto l’eredità, fra gli altri, di scrittori come Cristina Campo (uno degli eteronimi, quello definitivo, di Vittoria Guerrini).

