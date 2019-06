Il potere del maligno su Instagram

San Giovanni quanto hai ragione, “tutto il mondo giace sotto il potere del maligno”, e il mio diletto Instagram giace moltissimo. A me piace pubblicare immagini mariane, icone, pale d’altare, statue devozionali, e mi sono accorto che scrivendo #madonna nella stragrande maggioranza dei casi si viene rimandati a immagini cicconiane. Non pensavo fosse ancora in auge, l’ex (molto ex) ragazza materiale. E invece è ancora lì che ingombra internet con foto che la ritraggono in tutte le pose possibili e immaginabili, magari mentre unisce le sue labbra a quelle di un’altra donna. Se ti chiami Britney o Nicole o Naomi o Scarlett o Sandra puoi dare la lingua in bocca a chi vuoi, tanto per quanto ti agiti resti nel campo di un ordinario esibizionismo, ma se ti chiami Madonna commetti un capovolgimento satanico. San Giovanni, sempre nella Prima lettera hai scritto che “il mondo passa con la sua concupiscenza”, cosa di cui sono certo ma non vorrei che prima di questo passaggio passassi io: prego di fare in tempo a scrivere #madonna e vedere apparire la Vergine.