Aggirandomi orfano di Alessandro Mendini nella Milano orfana di Alessandro Mendini, sollevo lo sguardo e vedo i grattacieli sordi e seriali con i quali la Capitale del Nord sta cercando di diventare una Shanghai dei poveri. Il milanesissimo Mendini ha costruito a Groninga, Hiroshima, Lugano, perfino a Napoli, ma a Milano non ce l’hanno voluto: troppo giocoso? Troppo personale? Troppo geniale? Aggirandomi orfano di Alessandro Mendini a Milano mi sovviene di non possedere nemmeno un suo pezzo, nemmeno un cavatappi, e vorrà dire che sono noioso anch’io, proprio come Milano. Si pianga Mendini e ci si penta di essere così grigi, così antimendiniani.