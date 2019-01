Il mantellone dei pecorari francesi

“Filosofia del sarto” di Louis Huart (Edizioni Suv) riporta alla Parigi di metà Ottocento, quando ci si vestiva molto meglio ma ci si curava molto peggio: l’autore morì a 52 anni di sifilide. Grazie a Huart scopro il rilievo anche economico dell’artigianato del tempo: in una città di ottocentomila abitanti le sartorie erano tremila e i sarti trentatremila. Grazie a Giuseppe Scaraffia, la cui prefazione è uno dei rari casi di prefazione che aggiunge davvero qualcosa, scopro la limousine, mantella dei pastori del Limosino e di altre regioni della Francia centrale. Lanosissima, ingombrantissima e di vistosissimo colore chiaro, la indossava a Parigi il gran dandy Barbey d’Aurevilly per dimostrare anticonformismo. Ringrazio di vivere in un’epoca in cui per dimostrare anticonformismo basta e avanza il mio compatto tabarro grigio, in confronto al mantellone dei pecorari francesi un esempio di minimalismo vestimentario.