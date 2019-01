A Bari c'è una delle poche messe capaci di soddisfare i cinque sensi

Oh fortunati fratelli di Bari, che ogni sabato sera potete assistere alla messa di precetto che uno dei massimi liturgisti italiani don Nicola Bux, assistito da chierichetti fra i quali il massimo pittore sacro italiano Giovanni Gasparro. A Bari Vecchia nella chiesa di San Giuseppe, ristoro dell’anima dopo i negozi idolatrici di via Sparano. Rito in latino e dunque una delle poche messe con prevalenza di fedeli maschi, una delle poche messe capaci di soddisfare i cinque sensi (l’olfatto con l’incenso, l’udito con l’organo, il tatto con gli inginocchiatoi, la vista con l’arte, e infine il gusto per chi si comunica alla balaustra), una delle poche messe in cui il sacerdote può dire dal pulpito frasi come questa: “L’uomo senza Dio non capisce più niente, non sa nemmeno perché esiste”. Ah perché non sono in Puglia coi miei cattolici?