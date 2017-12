La pittura non è mai morta

Chi non sa che l’arte è tornata a essere quasi solo pittura vada alle Stelline dove c’è una grande mostra intitolata “Le nuove frontiere della pittura” (catalogo Skira). Con il curatore Demetrio Paparoni, bel nome magno-greco, perfetto per un siracusano, sono in disaccordo solo su un punto: secondo lui lo Spirito del Tempo si è allontanato dall’arte a partire dagli anni Novanta, secondo me lo Zeitgeist vi soffia più che mai e gli artisti esposti a Milano, in maggioranza nati negli anni Settanta, lo confermano: 5 pittori cinesi, 5 pittori italiani, 4 pittori tedeschi, e poi fiamminghi (in Belgio la pittura è sempre fiamminga), francesi, inglesi, norvegesi, polacchi e, com’è ovvio, statunitensi, tutti terribilmente attuali. Per il resto ha ragione: “Periodicamente la pittura è data per morta ma non per questo gli artisti smettono di dipingere, a conferma che la cosiddetta morte della pittura, come sostiene Nicola Samorì, è solo un patto fra critici, non un fatto sociale”. Tutti alle Stelline a riveder le stelle dell’arte.