Forza Italia supera di nuovo la Lega a venti giorni dalle europee: il sondaggio

Gli azzurri con l'8,4 per cento avanzano. Mentre Carroccio e Movimento 5 Stelle sono gli unici in discesa tra i principali partiti. Ampiamente oltre il 20 per cento il Pd, ma ancora lontano da FdI. Male i centristi. La rilevazione Swg

C'è il controsorpasso: a quasi venti giorni dalle prossime elezioni europee dell'8 e 9 giugno secondo gli ultimi sondaggi Forza Italia supera di nuovo la Lega. Lo rileva l'istituto di statistica Swg per il Tg la7 che, come ogni settimana, fotografa le intenzioni di voto degli italiani. Dopo un testa a testa che va avanti da settimane, il partito di Antonio Tajani è tornato sopra al Carroccio: con un +0,1 per cento gli azzurri si piazzano all'8,4 per cento, mentre la forza politica di Matteo Salvini, ferma all'8,3 per cento, nell'ultima settimana perde 0,3 punti percentuali. Effetto Vannacci? Chissà. In ogni caso, restando nella maggioranza, il primo partito continua a essere quello della premier Giorgia Meloni: con uno stabile 27 per cento, Fratelli d'Italia nell'ultima settimana ha guadagnato un +0,2 per cento.



Insieme alla Lega, l'unico partito tra i principali che nell'ultima settimana ha perso punti è stato il vecchio alleato nel governo gialloverde, il Movimento 5 Stelle. I grillini si confermano seconda forza d'opposizione, sono al 15,7 per cento, perdendo tuttavia – in sette giorni – 0,5 punti percentuali. Il Partito democratico, invece, rimane la seconda forza nel paese, ora data ampiamente sopra al venti per cento: nell'ultima settimana il partito di Elly Schlein guadagna 0,5 punti percentuali e si attesa al 21 per cento. Più o meno stabili, infine, Alleanza Verdi e Sinistra, che negli ultimi sette giorni guadagna un +0,2 per cento e arrivano al 4,6 per cento.

Nella galassia centrista perdono 0,2 punti percentuali sia Azione di Carlo Calenda sia la lista Stati Uniti d'Europa: il primo si ferma al 4,2 per cento, i secondi al 4,4 per cento. La lista pacifista di Michele Santoro, Pace Terra e Dignità, continua a crescere pur rimanendo al 2,2 per cento (+0,2), così come Alternativa Popolare che con un +0,2 arriva all'1 per cento. Stabile, infine, l'astensionismo, fermo al 38 per cento degli intervistati.