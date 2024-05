Cresce FdI, cala il Pd: i sondaggi in attesa del duello tv Meloni-Schlein

Fratelli d'Italia è ancora primo partito mentre il resto della maggioranza perdono punti. I dem restano sopra al 20 per cento, mentre si registra un balzo in avanti per la lista pacifista di Michele Santoro. Le rilevazioni Swg

Fratelli d'Italia cresce, il Pd cala. A meno di un mese dal voto per le prossime elezioni europee, e a poco più di una settimana dall'atteso confronto televisivo tra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e la segretaria dem Elly Schlein, l'istituto di statistica Swg per il Tg La7 fotografa le intenzioni di voto degli italiani. Fratelli d'Italia si conferma ampiamente primo partito, guadagnando lo 0,2 per cento nell'ultima settimana e arrivando al 26,8 per cento. FdI è l'unica forza della maggioranza a crescere: sia per la Lega che per Forza Italia negli ultimi sette giorni si registra un -0,2 per cento: il partito di Matteo Salvini arriva all'8,6 per cento, mentre gli azzurri si fermano al 8,3.

Le stime di Swg per il Tg La7 - foto via Twitter

Il secondo partito in Italia resta il Pd, che nell'ultima settimana però registra un calo: -0,1 per cento. I dem sono comunque dati sopa al 20 per cento di mezzo punto percentuale. La seconda forza politica d'opposizione, invece, si conferma essere il Movimento 5 Stelle che guadagna un +0,1 per cento attestandosi al 16,2. Il resto dei partiti d'opposizione calano: la lista degli Stati Uniti d'Europa (Italia Viva e +Europa) segna -0,3 per cento (4,6), l'Alleanza Verdi e Sinistra -0,2 (4,4), mentre Azione -0,1 (4,4). Swg ha registrato un balzo invece per Pace, Terra e Dignità, la lista di Michele Santoro: +0,4 per cento, che la fa arrivare al 2,2. Aumenta, infine, la percentuale di chi non si esprime: il partito degli astensionisti è il primo in Italia, con un +1 per cento, arrivando al 38 per cento.