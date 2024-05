L'ex diessino Cesare Salvi: “Il premierato lo proponemmo noi”

Dice che “sentire nominare il mio nome da parte della presidente del Consiglio, in qualità di vecchio saggio, fa sempre piacere”. Ma anche che “con il testo sul premierato stanno facendo un pasticcio. Il mio era meglio”. Cesare Salvi è stato ministro, senatore, dirigente del Pds e poi dei Ds. Ma è soprattutto l’autore della “bozza Salvi”, quella che nella bicamerale 1997-1998 presieduta da Massimo D’Alema propose l’introduzione in Italia del premierato. Proprio per questa ragione, tirato in ballo come un riferimento della sinistra, mercoledì Meloni l’ha citato in un convegno alla Camera. Insomma lui che è il padre del premierato, cosa pensa di questa riforma? “Che è vero che è stata migliorata, per esempio grazie ad alcune proposte di Marcello Pera. Ma così com’è resta invotabile. Si sono aggrovigliati attorno alla questione della fiducia al Senato. Si sono incartati sulla legge elettorale. Dall’altro lato però non ha senso sentire parlare di un restringimento degli spazi democratici. Ecco perché non ho condiviso la scelta di Schlein di organizzare una manifestazione il 2 giugno. Si poteva scegliere un altro giorno”, dice Salvi al Foglio. Vuole dire che il premierato, in generale, può essere considerato di sinistra? “Non è né di destra né di sinistra. E’ un modo per risolvere alcuni dei problemi che abbiamo nelle democrazie contemporanee. Se adottato in un clima non di contrapposizione potrebbe essere uno strumento per affrontare la crisi della politica. Ma vedo che finora è prevalso uno scontro frontale. Eppure se ci fosse la possibilità di entrare nel merito ci sarebbero tante cose di cui discutere, provando ad affrontarle con spirito di collaborazione”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE