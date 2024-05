Giani: “Il Jobs Act? Schlein ne parli in Direzione nazionale"

Le sue parole sintetizzano almeno in parte l’aria che tira in un pezzo di Partito democratico. “Sul Jobs Act voglio vedere quali saranno le decisioni che prenderemo al nostro interno, discutendo nella direzione nazionale. Perché è quella la sede opportuna per dibattere sul metodo e nel merito, non rilasciando dichiarazioni sui giornali”. E insomma il presidente della Toscana Eugenio Giani si aspetta, al di là di un posizionamento personale già espresso da Elly Schlein a proposito della consultazione referendaria della Cgil per abolire le regole introdotte in epoca renziana, un’elaborazione ufficiale da parte del Pd. ” Vedremo che tipo di contenuti, che tipo di riflessi sono stati individuati dalla segretaria e che verranno portati all’interno della discussione del partito. Solo dopo averli visti mi esprimerò. Le scelte politiche non possono essere frutto solo dell’espressione di un punto di vista personale”, dice.

