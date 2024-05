“Schlein firma, ma il Pd resta autonomo dalla Cgil”. Parla Guerra

Maria Cecilia Guerra, responsabile lavoro del Pd, non si spiega lo stupore con cui è stata accolta la decisione di Elly Schlein sui referendum della Cgil. La firma, dice, era scontata: la necessità di voltare pagina rispetto al Jobs Act era già stata dichiarata da Enrico Letta, e poi ribadita nella mozione con cui l’attuale segretaria del partito si è presentata alle primarie, vincendole. Dunque, difficile dire che non fosse nella linea del Nazareno. E se pure l’argomento non è mai stato affrontato in riunioni di segreteria, se ne è discusso tra la stessa responsabile lavoro e la leader. “Del resto – osserva Guerra – siamo di fronte a un’iniziativa del sindacato, nella sua autonomia, e Landini non ha certo chiesto ai partiti un’adesione. Mobilitazioni autonome, dunque, seppur convergenti”. Quello che proprio non si deve fare, per Guerra, è “ridurre questo referendum a una battaglia identitaria. Anche rispetto a quanto accade nel Pd, non si sta mettendo in discussione un’epoca, si tratta di questioni che erano sul tavolo già da tempo. Poi, certo, lo strumento del referendum ha dei limiti, e infatti io non lo avrei scelto. Ma possiamo approfittarne per rilanciare con maggiore forza le nostre proposte, per realizzare, per via legislativa, quel risanamento del mercato del lavoro ormai assolutamente necessario”.

