C'è un complotto per trasformare Meloni in un argine agli estremismi

Non siamo complottisti, lo sapete, non ci piacciono le dietrologie, non ci piacciono le teorie cospirative, non ci piacciono le teorie paranoiche. Ma da qualche mese a questa parte, in Italia, c’è un fenomeno oscuro che ha messo a dura prova le nostre convinzioni granitiche e che, confessiamo, ci ha fatto titubare e in alcuni casi persino deragliare. Non siamo complottisti, lo sapete, ma nell’universo della politica italiana c’è un clamoroso ed evidente complotto che alcuni agenti probabilmente esterni hanno scelto di organizzare con straordinaria efficacia nel nostro paese. Quel complotto riguarda il tentativo, al momento perfettamente riuscito, di trasformare l’attuale presidente del Consiglio italiano, Giorgia Meloni, in un leader che, pur essendo alleato con alcuni pericolosi estremisti in giro per il mondo risulta essere oggi incredibilmente un argine contro alcuni pericolosi estremismi presenti in Italia. Deve essere evidentemente un complotto, non ci può essere altra spiegazione, se una leader che nel passato recente non ha fatto della moderazione un suo tratto distintivo, oggi, di fronte a molti soggetti politici e intellettuali, per così dire, appaia essere quasi un esempio di moderazione.

