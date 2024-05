Il mondo al contrario dei nazionalisti allo specchio di Amazon

Avete presente Vannacci? Ecco. C’è stato un tempo, lo ricorderete, in cui i principali leader della destra sovranista, nazionalista e populista avevano una parolina magica con cui spiegare ai propri elettori l’essenza del proprio messaggio politico, l’essenza del proprio essere dei leader disposti a fare qualsiasi cosa per proteggere i piccoli elettori dai grandi potentati mondiali: Amazon. C’è stato un tempo, lo ricorderete, in cui i nazionalisti italiani plaudevano, con eccitazione, di fronte agli sganassoni che uno dei campioni del populismo mondiale, Donald Trump, rifilava ad Amazon ai tempi poco gloriosi della Casa Bianca. C’è stato un tempo, lo ricorderete, in cui Matteo Salvini e Giorgia Meloni sostenevano che Amazon era il simbolo di tutto ciò che una destra moderna deve combattere. L’internazionalismo sfrenato, la globalizzazione imperante, il potere delle multinazionali, la penalizzazione dei commercianti, l’esondazione del capitalismo. C’è stato un tempo, ricorderete, in cui la destra nazionalista suggeriva, nientemeno, di boicottare Amazon.

