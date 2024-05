“Meloni Giorgia detta Giorgia” è faccenda filosofica

Non mi convince molto l’ipotesi espressa da Marco Belpoliti su Repubblica, secondo cui nel candidarsi Giorgia Meloni “utilizza i cosiddetti enunciati performativi, (…) espressioni che si fondano sulla dichiarazione e che non prevedono alcuna conferma o prova pratica”. In realtà, iscrivendosi alle liste elettorali come “Meloni Giorgia detta Giorgia”, la presidente del Consiglio non sta utilizzando la funzione performativa del linguaggio, che è quella che consente di fare cose con le parole: non quella che consiste nel mero impartire un ordine (se comando di aprire la finestra ma non c’è nessun esecutore materiale, umano o automatico, posso parlare fino a sgolarmi ma la finestra resterà chiusa); né quella deteriore sottintesa da Belpoliti, del bambino menzognero che, per avere il dessert a cena, assicura alla mamma di aver sistemato la cameretta, sperando che nessuno controlli giammai. La funzione performativa del linguaggio è quella che, quando ho indossato la fascia tricolore del comune di Nonantola, ho fatto sì che due miei amici diventassero marito e moglie nel momento preciso in cui li dichiaravo tali. Necessita dunque di un formulario cui attenersi (se, in un momento di confusione, li avessi proclamati dottori della Chiesa, la cerimonia sarebbe stata nulla) e di un contesto cui sottostare: è ovvio che se adesso mi precipitassi in strada a dichiarare marito e moglie i primi due passanti, costoro mi riterrebbero solo un povero imbecille, con o senza fascia tricolore.

