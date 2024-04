Salvini come Manzoni. Chiede ai leghisti di vendere il suo libro, oggi è pronto ad annunciare Vannacci

Abbiamo un nuovo Manzoni, Alessandro Salvini. Il suo nuovo libro “Controvento” l’ha risciacquato in Arno, a casa della sua Francesca Verdini, il capitolo sulla bella lo ha riscritto dodici volte. Il leader della Lega dice ora agli amici: “Questo è il mio testamento. Regalatelo!”. La prima tiratura è di 45 mila copie e a Salvini non bastano i famosi “venticinque lettori”. Sta chiedendo ai dirigenti leghisti di fare i banchetti in ogni città, organizzare appuntamenti. Il libro lo presenta oggi a Milano dove vuole annunciare che l’altro collega di lettere, il generale Vannacci, il Massimo D’Azeglio con la vestaglia a fiori, è pronto a correre alle europee. Siamo alla fase Memorie come Rinascita. Scrive come un forsennato, rivede con vicino il paralume e non accetta la critica. Fa il “promesso sposo”.

