Calenda presenta la lista per le europee: "Oggi per Draghi, domani un nuovo partito"

Con Azione altri nove simboli nel logo della lista che punta a superare lo sbarrameno del 4 per cento anche senza l'alleanza con Italia viva e Più Europa

Non poteva mancare Carlo Calenda. Anche lui presentare la lista "Azione-Siamo europei" Carlo Calenda ha scelto quella che negli ultimi giorni è la sede più in voga tra i leader politici di ogni schieramento, palazzo Grazioli, l'ex residenza romana del Cav diventata nuova sede della stampa estera. E' qui che questa mattina Calenda ha presentato il logo che nella parte centrale riporta la scritta "Azione-Siamo europei con Caleda. Subito sotto ecco nove simboli, rappresentano gli altrettanti soggetti che per le elezioni europee corrono con Azione, dal vecchio partito repubblicano al nuovissimo media-partito Nos. Sono anche i futuri compagni di squadra per quello che è l'obiettivo di Calenda dopo il 9 giugno: fare il Terzo polo anche senza Matteo Renzi. Sul simbolo della lista c'è ovviamente anche la scritta Renew Europe "che - ha spiegato Calenda - ci ha autorizzato all'uso del simbolo perché chiunque verrà eletto aderirà solo a quel gruppo e non ad altri all'europarlamento come accadrà invece nella lista di Renzi e Bonino".

Dieci i punti programmatici - un decalogo che spazia dal sostegno indiscutibile all'Ucraina al superamento del voto all'unanimità in Consiglio passando per la riforma del green deal - nel nome di Mario Draghi. "In tutto il nostro programma ricorrono le parole di Mario Draghi di ieri, in sintesi è trasformare l'Ue da un condominio litigioso in una comunità politica", ha detto Calenda prima di aggiungere: "Ci piacerebbe anzi riteniamo indispensabile un ruolo di Mario Draghi come presidente del Consiglio o della Commissione europea, noi faremo il possibile perché questo accada".

I primi candidati sono già stati presentati. Dall'ex sindaco di Parma Federico Pizzarotti, all'ex capo di stato maggiore VIncenzo Camporini. Ma anche l'ex assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D'Amato e io fondatore della pagina Instagram di news Alessandro Tommasi.