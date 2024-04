Tutto quello che Schlein non farà per superare il modello Emiliano

Tutti hanno reagito all’ennesima tegola giudiziaria che ha colpito uno dei fedelissimi scelti dal governatore pm Michele Emiliano. Anche se, per chi si professa garantista, nulla di nuovo è avvenuto, dato che l’ordinanza per il commissario Alfonso Pisicchio è solo la misura cautelare di una inchiesta di cui tutto si sapeva da luglio 2020, in piena campagna elettorale per le regionali. Quando Pisicchio era assessore in carica. E se i 5 stelle, in particolare Antonella Laricchia, allora candidata presidente contro Emiliano, ma anche Fitto e Scalfarotto, avvertirono l’impossibilità di condurre una campagna elettorale ad armi spuntate, nessuna autocritica arrivò dai partiti che sostenevano Emiliano. Persino il popolo della sinistra, che a Bari è ancora ben rappresentato dai vendoliani e dalla Cgil, sempre pronti a scendere in piazza, come qualche settimana fa per difendere Decaro dalla commissione ministeriale, in quel momento chiese unità intorno a Emiliano perché “sennò arrivano le destre”. Che, a cominciare dalla Lega, erano già per Emiliano. Bonelli e Fratoianni hanno chiesto l’azzeramento della giunta pugliese. Mentre Conte prima ha ritirato i suoi, poi si è recato in ufficio da Emiliano per presentargli il suo protocollo di legalità.

