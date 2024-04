Se la politica maltratta i dati

Senza i dati non si può governare un paese. Figurarsi ambire a cambiarlo. L’ultima settimana ci ha regalato due storie horror su come la politica italiana maltratta i dati (e gli elettori a cui li racconta). Il primo sfondone è arrivato sulla sanità. Tutto parte dalla dichiarazione della presidente del Consiglio Giorgia Meloni che, intervistata giovedì sera da Bruno Vespa su Rai1, dice con tutta la sicurezza del mondo: “In rapporto al pil, il fondo sanitario del 2024 quest’anno incide per il 6,88 per cento. Anche questo è verificabile: è il dato più alto di sempre in rapporto al pil, salvo nell’anno del Covid”. In realtà no, ma non è questo il punto. I più attenti tra i lettori si saranno già accorti del problema: il 6,88 per cento riferito da Meloni è un dato differente da quello pubblicato dallo stesso governo lo scorso ottobre nel Documento programmatico di bilancio. Il rapporto che descrive gli interventi di finanza pubblica fissa infatti l’asticella al 6,4 per cento sia per il 2024 che per il 2025. Non fatevi ingannare dai pochi decimali di differenza: tra i due livelli ballano una decina di miliardi di euro. Interrogandosi sulla fonte di questa stima citata da Meloni, il sito Pagella politica ha ipotizzato che potesse provenire da Agenas, l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali. E qui arriva il bello. L’agenzia ha pubblicato sul proprio sito un rapporto sulla spesa sanitaria, indicando per il 2024 un rapporto spesa sanitaria/pil del 6,8 per cento. Un numero compatibile con quello raccontato dalla premier. Ma come fa un’agenzia governativa a diffondere un dato differente da quanto segnato dallo stesso governo in legge di bilancio, documento approvato dal Parlamento, scritto dalla Ragioneria dello Stato e scandagliato dai tecnici della Commissione europea, Upb, Corte dei Conti e Banca d’Italia?

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE