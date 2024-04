I messaggi sbagliati di questa destra law and disorder

Diceva Agatha Christie che un indizio è un indizio, due indizi sono una coincidenza, ma tre indizi fanno una prova. Applicare questa regola quando ci si occupa di giustizia può essere pericoloso. Ma applicare questa regola quando ci si occupa di politica è doveroso. E mai come in questo caso, osservando una traiettoria del governo Meloni, viene da dire che un indizio è un indizio, due indizi sono una coincidenza, tre indizi fanno una prova e quattro indizi mostrano una certezza. La certezza è che da quando si è insediato, il governo Meloni ha scelto di correggersi su molti fronti ma non su uno: la volontà di mostrarsi agli elettori come una destra che si trova all’opposto del famoso modello law and order. Law and order sapete cosa vuol dire: avere a cuore le leggi e fare di tutto per applicare quelle leggi per mantenere un ordine nel paese. La destra modello Meloni (e Salvini) ha scelto invece di modificare questo approccio e si è riscoperta ancora una volta lontana dal modello law and order e vicina al modello law and disorder.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE