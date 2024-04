Il "Quarto stato" di Ignazio Marino per l'Europa: in bicicletta e con Avs

Lo avevamo lasciato nel 2015, Ignazio Marino, sindaco in bicicletta nonché aspirante pedonalizzatore defenestrato dal Pd nell’annus horribilis di Mafia Capitale. E in bicicletta lo ritroviamo, baldanzoso e sorridente, mentre entra – simbolo nel simbolo – in quel Palazzo Grazioli che fu teatro d’azione di Silvio Berlusconi ma ora è anche nuova sede della stampa estera, un tempo poco tenera con il Cav. Non bastasse, il Marino in bicicletta si reca a Palazzo Grazioli per annunciare ufficialmente la propria candidatura alle Europee con Avs, l’Alleanza Verdi Sinistra di Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni. E infatti quando scende dalla bicicletta i due lo accolgono protettivi, assieme a un piccolo esercito di scienziati che riempiono le liste rosso-verdi con l’intento di dare all’Europa “il coraggio di osare”. Intanto il piccolo esercito con Marino al centro avanza nel cortile, e l’incedere in modalità “Quarto stato” di Pellizza da Volpedo rende l’occasione a suo modo solenne.

