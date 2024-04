Ignazio Marino si candida alle europee. Nel Pd romano pensano di raggiungere Bettini in Thailandia

Il sindaco marziano, defenestrato dal Campidoglio, rimette piede in politica e si presenta per correre per Bruxelles. Ma lo farà con i Verdi e Sinistra italiana. Da Zingaretti a Gualtieri, panico tra i dem a Roma

Trema il Pd romano, si preoccupa il sindaco Roberto Gualtieri (“questo non vuole il termovalorizzatore”), aggrotta la fronte Nicola Zingaretti (“ma si candida nel centro?”) perché lui ritorna, e come il conte di Montecristo si vendicherà sicuramente dei torti subiti. E allora eccolo, Ignazio Marino, già sindaco marziano, il defenestrato del Campidoglio, cacciato dal Pd romano come un calcolo renale nove anni fa, che rimette piede in politica e dunque si candida alle europee. Ma con i Verdi. Con la Sinistra italiana. Oggi l’annuncio ufficiale. L’avevamo lasciato così, Marino, una fredda sera di ottobre del 2015, con Matteo Orfini, presidente del Pd, che lo implorava di dimettersi “per carità di Dio”. Mentre lui, il sindaco chirurgo, rispondeva con l’inconfondibile voce di chierichetto devoto a Sacher-Masoch: “Io non solo non mi dimetto, ma se mi sfiduciate convoco pure una conferenza stampa e faccio i nomi di chi mi aveva consigliato di assegnare gli incarichi a Ozzimo e a tutti gli altri inquisiti in Mafia Capitale”. Finì come finì. Ma ora egli ritorna, e come Edmond Dantes farà giustizia e darà a ciascuno il fatto suo.