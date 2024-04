La (nuova) lezione di Sangiuliano ai giornalisti: "Santanché? Parliamo di storia. La notiziabilità è l'abc"

Le dimissioni del sindaco Paolo Truzzu, sconfitto alle regionali, aprono la partita per le amministrative di giugno e i Riformatori Sardi pensano di far scegliere il candidato ai cittadini. Aperture da Forza Italia: "Perchè no?" dice Pietro Pittalis. "Strumento utile ma non sempre premiano il migliore", commenta Gasparri