Sangiuliano ruba il microfono ai giornalisti: "Io antifascista, e voi siete anticomunisti?"

Il ministro della Cultura perde la pazienza per la domanda dei cronisti sull'antifascismo

Il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano è antifascista. Tutti tranquilli dunque. Lo ha confermato ai cronisti che glielo chiedevano ieri, specificando che se fosse nato nel ventennio sarebbe stato partigiano ma mai comunista: "Lo avrei fatto con le brigate italiane e repubblicane non con i comunisti".

Poi, non contento, Sangiuliano ha contrattaccato: "Se lei avesse studiato un po' – ha detto rivolgendosi al videomaker che gli aveva fatto la domanda – saprebbe che il Parlamento europeo nel 2019 ha approvato una mozione nella quale si dice che il comunismo è pari al nazismo". Dunque, soffiato il microfono dalle mani del giornalista dell'Ansa, ha cominciato a chiedere uno per uno ai giornalisti che lo circondavano: “Dunque lei si sente anticomunista?". "E tu?", "e tu?"...

Per non farsi mancare anche una piccola gaffe, il ministro cita un suo intervento in televisione confondendo però piazza Italia, la kermesse di Fabio Rampelli, con Piazza pulita, la trasmissione di La 7 condotta da Corrado Formigli.