Parla l'ex Ragioniere dello Stato, Monorchio: "Superbonus imprevedibile. Giorgetti e Meloni affidabili"

Andrea Monorchio, è lei l’ultimo dei grandi ragionieri dello stato? “Si dice questo?”. Si dice questo. “Mi lusinga. Ho fatto il mio”. Quanti anni ha? “Ottantaquattro”. E da ragioniere? “Tredici. Ho servito nove governi e sempre con rigore, disciplina, fedeltà”. Chi è stato a chiamarla? “Il ministro Guido Carli, un grande italiano. Ho avuto la fortuna di lavorare con politici e tecnici impareggiabili. Ho avuto una carriera piena, felice”. Giuliano Amato? “Eccezionale”. Giulio Tremonti? “Intelligenza sottilissima”. Lei conosce il nostro attuale ragioniere, Biagio Mazzotta? “Certamente. Lui era un bilancista”. Un bilancista? “Erano i giovani funzionari che si occupavano di bilancio. Deve sapere che noi ragionieri dello stato eravamo chiamati ‘eccellenze’. Ragioniere e capo della Polizia erano gli unici ad avere questo titolo. Poi è cambiato tutto con la Legge Bassanini. E’ arrivato lo spoils system. Non mi faccia dire quello che penso”. Ne diciamo una parte? “Davvero, non voglio parlare con malanimo. Diciamo che ho visto trentenni promossi direttori generali. La regola è diventata ‘togli il tuo che metto il mio’. Per carità nulla di male, ma non sempre questo metodo funziona”.

