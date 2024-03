“Beccatevi Forza Nord”. La mossa di Tosi che fa sbandare la Lega

E' l'ibrido che mancava. Un colpo al Carroccio e un altro a Roma: sta sbocciando Forza Nord, la folgorazione dei berlusconiani per mandare in tilt l'elettore storico del fu sogno padano. "Un ex leghista come me non può che esserne orgoglioso", sorride al Foglio Flavio Tosi. "Questo è il vero ritorno alle origini. Altro che la deriva sovranista di Salvini". C'è il coordinatore veneto di Forza Italia, dietro l'iniziativa che "avrà la forma di un comitato: la soluzione burocratica più snella. Sulla falsariga del Comitato Nord". Schiaffo allo schiaffo. "Con la differenza che il nostro non punta a sfidare il partito, ma a completarlo. Nella seconda metà di aprile verrà lanciato ufficialmente a Milano".

