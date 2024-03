Donald Salvini. Punta tutto su Trump e non cede la Lega lombarda

Matteo Salvini ha trovato l’America: Elon Musk lo conforta, Donald Trump alla vita lo riporta. Ora loziona le ferite con l’ex presidente americano che per il segretario della Lega “può rovesciare la storia”, pure la sua. E’ in corso un avvicinamento e si muovono sensali, think tank, che tifano per il gemellaggio. Nelle prossime settimane sono in calendario due appuntamenti, due convention europee, di conservatori e repubblicani, e la Lega vuole andare a vedere, partecipare con delegati. La prima, ad aprile, il 16 e il 17, è la conferenza che si tiene a Bruxelles, la “National conservatism”, dove sarà ospite il premier dell’Ungheria, Orbán. L’altra, la più importante, è la Cpac, la convention dei repubblicani trumpiani, che si terrà il 25 e 26 a Budapest. Salvini reagisce. Non consegnerà la Lega lombarda a un candidato unico ma la farà contendere con un congresso. Vuole trasformare il veleno che riceve in potassio.

