L'isola di Salvini: Lombardo fa saltare l'intesa per le europee. E anche il Ponte traballa

Il leader della Lega è sempre più assediato: in Sicilia l'autonomista gli chiude la porta. Per la grande opera sullo stretto si rischia lo slittamento per la nuova commissione Via-Vas. Il vicepremier si sente escluso da Meloni e Tajani per i futuri vertici Ue

Nella Lega e nel centrodestra, sulla terra ferma e sulle isole. Visto dall’alto Matteo Salvini sembra assediato. Senza pace. Chi passa lo attacca, lo avvisa, e se ne va. Senza timore alcuno. Percepito come l’anello debole della catena governativa pare ormai non fare più paura. In un tranquillo lunedì prepasquale mettere in fila le dichiarazioni storte contro colui che si faceva chiamare Capitano fa impressione. Maurizio Gasparri, capogruppo di Forza Italia, gli ricorda in caso di strappo la parabola di Gianfranco Fini. Raffaele Lombardo, il leader autonomista siciliano, lo molla in vista delle europee. Massimiliano Fedriga, l’arciduca leghista del Friuli Venezia Giulia, lo corregge su Macron “guerrafondaio”. E stessa cosa fa, da Forza Italia, Antonio Tajani: “Non è il mio linguaggio”.