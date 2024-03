Salvini esulta ancora per Trump: "Il vento del cambiamento soffia forte in Ue e Stati Uniti"

Il vicepremier si complimenta ancora una volta con il tycoon per il successo nelle primarie di Florida, Illinois, Ohio, Kansas e Arizona

"Il vento del cambiamento soffia forte, in Europa e negli Usa". Matteo Salvini torna a complimentarsi pubblicamente con Donald Trump. Lo fa sui suoi canali social, dove rende omaggio all'ex presidente repubblicano per le "primarie repubblicane in Florida, Illinois, Ohio, Kansas, Arizona e altre vittorie". E' parte di una strategia precisa di Salvini per accreditarsi come il principale sostenitore in Italia (e forse in Europa) del tycoon di nuovo in corsa per la Casa Bianca. E' già capitato in svariate occasioni che Salvini si complimentasse con Trump. Era successo lo scorso 16 gennaio dopo le primarie in Iowa, ma anche dopo il Super Tuesday, quando i complimenti erano stati rilanciati anche dal canale ufficiale della Lega-Salvini premier.

Con i suoi ripetuti elogi di Trump, Salvini è come se volesse cercare di logorare la premier Meloni, che per il ruolo istituzionale che riveste non entra nel dibattito (anche se come abbiamo raccontato sul Foglio, tesse una rete di relazioni e contatti con l'ex presidente americano). Fatto sta che Salvini, dopo aver fatto i complimenti a Putin per elezioni in Russia perché "il popolo quando vota ha sempre ragione" era quasi scontato che ripetesse Forza Trump alla prima occasione utile. Detto fatto.