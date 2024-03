Il leghista veneto Valdegamberi: “Salvini ha ragione, difendere Putin è difendere la democrazia”

"La contestazione è irrisoria rispetto alla popolarità del presidente russo. Il consenso reale è come quello di Zaia in Veneto". Parla il consigliere regionale veneto, inviato in Russia durante le elezioni: "Ho assistito alle procedure: tutto regolare"

Venezia. Altro che inviati di guerra. “Sono appena tornato da Mosca per le elezioni russe: ho visitato i seggi, parlato coi rappresentanti locali, intervistato gli elettori. Anche con domande provocatorie, capite?”. A Stefano Valdegamberi non gliela si fa. “Ho percepito l’effettiva dimensione della contestazione”, dice al Foglio il consigliere regionale eletto in Veneto col Carroccio. “Ed è irrisoria, rispetto alla popolarità di Putin”. Allora ha ragione Salvini. “Sì. Finalmente ha trovato il coraggio di dire le cose come stanno: la democrazia c’è anche da loro, oppure nemmeno qui da noi. Delle due l’una”. La versione dell’Italianskyi: “Magari l’88 per cento di Putin riflette una fase di forte unità nazionale. Il consenso reale è semmai attorno al 70: tipo Zaia in Veneto”. Il doge come lo zar. Amen.