Dopo il Super Tuesday Salvini e la Lega corrono a complimentarsi con Trump

Il vicepremier si congratula su X con il tycoon per il successo alle primarie repubblicane. E questa volta c'è il repost degli account ufficiali di Lega e di Noi con Salvini

"Avanti Repubblicani, avanti Donald Trump, avanti col cambiamento! Nel 2024 si svolta, negli USA e in Europa". Così il leader del Carroccio Matteo Salvini si è complimentato su X con il tycoon repubblicano per il risultato ottenuto nel Super Tuesday, la giornata dedicata al voto per le primarie presidenziali in quindici stati ( e un territorio) americani. Nel duello con l'avversaria Nikki Haley, Trump ha avuto la meglio in quattordici stati - escluso il Vermont - con una vittoria che spiana definitivamente la strada del leader Maga nella sua corsa alla Casa Bianca.

Un'occasione ghiotta per esprimere il proprio appoggio all'ex presidente americano, che il vicepremier, dopo averne celebrato i precedenti successi in New Hampshire, Iowa e South Carolina, non si è lasciato sfuggire. Ma se finora le felicitazioni di Salvini non avevano raccolto consensi tra le fila del suo partito, stavolta il post del leader leghista è stato ricondiviso dal profilo ufficiale della Lega e dall'account Noi con Salvini. Un modo forse, per rompere il silenzio su Trump in cui il Carroccio sembrava essersi rifugiato e per mettere a tacere quelle voci che raccontano di un vicepremier isolato all'interno del suo partito.