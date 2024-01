Matteo Salvini si congratula con Trump per la vittoria alle primarie in Iowa

"Congratulazioni per la vittoria a valanga", ha scritto il vicepremier. Meloni per il momento resta in silenzio

Il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini ha rivolto le congratulazioni all'ex presidente statunitense Donald Trump con un post su X. "Congratulazioni a Donald Trump per la vittoria a valanga nell'Iowa" ha scritto il vicepremier, in inglese, chiudendo il breve messaggio con un'emoji di un applauso e una della bandiera degli Stati Uniti. Il leader della Lega è stato il primo a congratularsi per la vittoria del tycoon nel piccolo stato del Midwest, dal quale sono partite le primarie repubblicane per scegliere il prossimo candidato alla presidenza degli Stati Uniti.

Congratulations to @realDonaldTrump on the landslide Iowa caucuses victory! — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) January 16, 2024

La premier Giorgia Meloni, per ora, è rimasta in silenzio. Come raccontato dal Foglio, tra la premier e Trump ci sono stati alcuni discreti contatti, seppure indiretti. Ma il tema è spinoso. Da quando Meloni è al governo ha fatto dall’atlantismo e dei buoni rapporti con il democratico Joe Biden una stella polare e, finora, ha evitato di ficcarsi nella campagna elettorale americana.

Il leader della Lega e vicepremier invece ha deciso di uscire allo scoperto. Difficile prevedere se i complimenti rivolti oggi si trasformeranno in un supporto anche alle idee dell'ex presidente americano, che sull'Ucraina promette un disimpegno degli Stati Uniti.

Quella nell'Iowa è stata la prima ri-affermazione della forza di Trump dopo la sconfitta del 2020 e i vari processi a suo carico, ma resta comunque ristretta a un limitato numero di cittadini e non permette di tracciare il sentiment dell'intero paese: hanno votato circa 110mila persone sui 750mila elettori repubblicani in uno stato che ha tre milioni di abitanti. Tanto basta, per Salvini, per parlare di "vittoria a valanga".