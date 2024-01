Trump porta guai a Salvini e Meloni

Donald Trump (foto Ap, via LaPresse)

Se l'ex presidente americano dovesse andare bene alle primarie, come si comporteranno i partiti di destra in Italia? Continueranno a ignorarlo, come fatto finora, o torneranno a essere suoi follower?

Arrivano le primarie repubblicane dal 15 gennaio in Iowa e con esse arriva una domanda grande come una cosa anche per i repubblicani di oltre oceano, compresi quelli italiani: che si fa con Trump?

La prima che si fa è di origine tecnica e legale: sarà possibile per Trump competere alle primarie nonostante attualmente sia stato escluso per via giudiziaria dal Maine e dal Colorado?

La seconda che si fa è di origine politica: se Trump dovesse andare bene alle primarie, i partiti di destra in Italia continueranno a ignorarlo, come fatto finora, o torneranno a essere suoi follower, sposando le sue idee comprese quelle sull'Ucraina, da cui Trump vuole disimpegnarsi? Guai in vista, forse.