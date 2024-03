Fratelli coltelli: a Roma scontro fra il meloniano Perissa e il rampelliano Milani

Alla fine sarà un congresso di scontro, quello romano di Fratelli d’Italia in programma sabato e domenica prossimi. Qualsiasi mediazione è saltata: da una parte Marco Perissa e dall’altra Massimo Milani. Il primo è espressione di tutto il partito meloniano, compreso Giorgia e la sorella Arianna. Mentre il secondo, presidente uscente e poi commissariato dalla leader, rappresenta Fabio Rampelli, vicepresidente della Camera e padre politico della presidente del Consiglio. Non c’è una terza candidatura di sintesi all’orizzonte. Anzi, delle parti di Perissa dicono che sono per l’unità, ma il candidato non ha la minima intenzione di ritirarsi. Insomma sarà la conta, salvo sorprese che sembrano impossibile.

