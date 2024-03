La voglia matta di politica di Pier Silvio Berlusconi e Urbano Cairo. Sondaggi e piani

Tutte le grandi avventure iniziano così: “Mi creda, non mento. Ho visto Pier Silvio Berlusconi all’assemblea di Forza Italia, sì, lui. Aveva il bavero alzato. Vi ha fregato. Era lui!”. Un banchiere: “Le confido un segreto. Gira un sondaggio lusinghiero su Urbano Cairo, il faraone del Corriere della Sera e di La7. Il suo gradimento cresce. Vuole scendere in campo. E’ pronto”. L’ultima fantasia italiana è “Pier Cairo”, lo sbarco in politica degli editori alla milanese, il bipolarismo antenna-tipografia. Alla Camera, Riccardo De Corato, ex vicesindaco di Milano, di FdI, una chioccia, uno che conosce entrambi, è sicuro “che si candideranno. Il difficile è prevedere quando lo faranno”. Pier Silvio, ad di Mediaset, l’uomo che veste sempre in jeans, dicono che abbia cerchiato come data il 29 settembre 2024, il compleanno del padre e che quello potrebbe essere il giorno dell’annuncio. Matteo Renzi, ai direttori dei quotidiani, da mesi, non fa che ripetere, “ve lo spiego io. Arriva, Pier Silvio. E cambia tutto”. Meloni, sta serena?

