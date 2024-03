Un altro Veneto è possibile. Ma non per la sinistra che al dopo Zaia non pensa affatto

Dalla Lega a FdI, le forze di maggioranza sono già in trincea per contendersi l’eredità del governatore uscente. Nessuno fa i conti con quello che dovrebbe essere l’avversario naturale. E vedendo quel che succede tra Pd e dintorni si fa presto a capire perché

C’è l’eccitazione tipica della fine di un’èra. O quantomeno l’illusione di. Meloniani in ascesa, Carroccio al contrattacco, Forza Italia che aspetta al varco. Tutti pronti a scannarsi per lo scranno di Zaia, il doge in scadenza nel 2025. “È un momento di particolare fermento”, ci dice un amministratore leghista di lungo corso. “Il Veneto è sempre stato un grande laboratorio politico: si aprono scenari fino all’altro ieri inimmaginabili”. Uno soltanto resta fuori dal conto. Lontano da ogni fantasia, metaverso o iperuranio regionale: un centrosinistra competitivo. Più facile che Cortina abbia la sua pista da bob. O i veneti l’autonomia. Neanche i dem ci credono sul serio. Eppure mai congiuntura fu più propizia: la voragine al posto del presidente, i conservatori distratti dagli sgambetti interni, l’exploit nei capoluoghi al voto. Allora forza, compagni! L’opposizione è alla portata. Ma non qui, non oggi.