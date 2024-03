La Lega contro tutti: scatta l'offensiva per il Veneto

Dopo i proclami, i fatti: seguire la Liga, o peggio per gli alleati. È la controffensiva lanciata dal Carroccio per non mollare il Veneto. A partire dai comuni al voto, 309 in tutta la regione il prossimo giugno. Di questi, 24 sono sopra i 15mila abitanti. E il fulcro della contesa sarà proprio lì. Da domani il partito ufficializzerà le prime candidature. “Con o senza Fratelli d’Italia: non possiamo aspettare nessuno”, aveva spiegato al Foglio il segretario regionale Alberto Stefani. Esaminando il taccuino dei verdi, il piano d’azione appare evidente. Qualche numero: in 13 grandi comuni la Lega correrà da sola, col centrodestra spaccato; in 2 avrà l’appoggio degli alleati; in 3 soltanto sosterrà candidati altrui (un civico, un meloniano, un forzista). Nel resto delle città la situazione è ancora in fase di trattativa. Ma a dettare le condizioni sono sempre le truppe di Zaia. Redivive, riunite, in posizione di guardia contro gli assalti di FdI. Come dire: il territorio è roba nostra. E provate voi, a portarcelo via.

