"Non esiste un piano B in Veneto: c'è solo Zaia". Parla Alberto Stefani

Venezia. Non toglieteci Zaia, insiste la Liga. E pazienza se la proposta di legge più cara al governatore è stata stroncata dai suoi stessi consiglieri. Tanto il Carroccio ne ha già pronta un’altra. Più grande e più bella, direbbe un papà al figliolo cui si rompe un giocattolo pericoloso – e Salvini infatti lo dice: “Bene che sul fine vita sia andata così, ora lotteremo insieme per il terzo mandato”. Dalla regione a Montecitorio. Lasciando l’iniziativa al suo leale segretario veneto: Alberto Stefani, che nel frattempo ha appena annunciato alla Camera la sua idea. “Niente di stravolgente”, assicura quest’ultimo al Foglio, dopo lo spavento di meloniani e forzisti di fronte alla micidiale prospettiva: Zaia governatore a vita. “Ripeto, niente di tutto ciò”, dice Roberto Stefani. “La legge sul limite dei mandati degli amministratori locali esiste dal 2004 e nessuno vuole abolirla. Il mio intervento modificherebbe soltanto una parolina: secondo con terzo”. E tanto basta per il 2025, poi domani chissà.

