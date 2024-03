La surreale polemica del Pd su L'Aquila Capitale della cultura

L’Aquila, 15 anni dopo il terremoto che l’ha colpita duramente ma non abbattuta, è stata proclamata Capitale italiana della cultura 2026 dal ministro Gennaro Sangiuliano. Ha prevalso sulle altre nove finaliste: Agnone, Alba, Gaeta, Latina, Lucera, Maratea, Rimini, Treviso e l’unione dei comuni Valdichiana Senese. La vittoria del capoluogo abruzzese è stata immediatamente segnata dalle polemiche dell’opposizione, in particolare il Pd, che ha accusato di aver “usato il titolo di Capitale della cultura per finalità elettorali” conferendo il titolo come una sorta di premio per il risultato delle elezioni regionali.

