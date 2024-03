Marsilio: "Non sono mitomane né fascistone. Sono un moderato. Lavorerò con D'Amico”

Roma. Non si scusa con Bersani dopo avergli dato dello “zio a spasso per l’Abruzzo”. “Non mi risulta che lui si sia scusato con me. Ma sono pronto a parlargli, eludendo il teatrino di questi giorni”. Eppure il presidente dell’Abruzzo Marco Marsilio al Foglio dice di condividere l’appello alla sobrietà di Meloni: “Non mi sembra di aver esagerato con i festeggiamenti. Ho detto di aver fatto la storia? Ma mi riferivo al mio piccolo, suvvia. Non sono un mitomane”.

