Urso e Butti, un'intelligenza (artificiale) per due: sdoppiato il G7

Qui sul Foglio l’avevamo ribattezzato “il G7 sotto casa”. Ovvero la tendenza di diversi ministri a piazzare qui e là in tutto il paese, nei propri territori e città di provenienza, appuntamenti collegati al grande summit internazionale che si terrà a giugno in Valle d’Itria, in Puglia, con i grandi della terra. Da Tajani a Fiuggi, Piantedosi ad Avellino, fino a Sangiuliano a Positano. I casi sono disparati. Ma adesso potremmo trovarci in presenza di un G7 spezzatino, che anche qualora preveda di affrontare gli stessi argomenti è come se venisse spezzettato per dare lustro a un po’ tutti i componenti della squadra di governo, che bramano un loro spazio.

