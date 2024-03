Ricciardi (M5s): “Missione nel Mar Rosso difensiva grazie a noi”

“Per merito nostro la missione Aspides sarà una missione difensiva”, esultano i grillini. Alla fine anche il M5s ha votato a favore della risoluzione di maggioranza allegata all’autorizzazione di tre nuove missioni internazionali. Oltre all’impegno militare per garantire il traffico dei mercantili nel Mar Rosso, l’operazione Levante per portare aiuti umanitari a Gaza e Euam Ukraine per inviare magistrati civili a Kyiv. Per una volta, insomma, sulla politica estera c’è stato un voto quasi unanime (con l’eccezione di Avs) dell’intero Parlamento. Ma cos’è cambiato dall’altro ieri quando, nelle commissioni Difesa ed Esteri di Montecitorio, i grillini si erano astenuti sulla missione nel Mar Rosso? “E’ molto semplice, abbiamo letto la risoluzione arrivata in Aula, la maggioranza ha garantito che avrebbe votato i nostri impegni sulla natura difensiva della missione e sul mantenere un’informazione costante alle Camere, così abbiamo deciso di votare a favore”, spiega al Foglio Riccardo Ricciardi, deputato e capogruppo dei grillini nella commissione Esteri di Montecitorio. “Quello di lunedì in commissione – dice – è stato un voto di attesa, volevamo capire la natura degli impegni del governo, anche grazie al nostro impegno abbiamo garantito che la missione abbia solo natura difensiva”. Il voto di ieri ha rotto però un’asse che sulla politica estera sembrava inscalfibile, quello tra M5s e l’Alleanza sinistra verdi che ieri si è schierata contro Aspides. Il deputato Marco Grimaldi ha sottolineato l’ “esplicita connessione” con la missione americana Prosperity guardian e sostenuto che “in caso di attacco, la missione sarebbe autorizzata a bombardare e colpire le basi nello Yemen” e che quindi rappresenta “un elemento di ulteriore escalation”. Cos’è successo, “l’escalation” non spaventa più il M5s? “Noi – dice Ricciardi – rispettiamo la loro posizione, ma abbiamo una lettura diversa: loro ritengono probabile che la missione possa cambiare natura, noi pensiamo di no, e ragionando su questo abbiamo condiviso la necessità di difendere le nostre navi, ma se accadesse davvero qualcosa di simile allo scenario paventato da Avs ridiscuteremo senz’altro la nostra posizione”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE