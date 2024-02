Armi a Kyiv, oggi alla Camera il via libera definitivo. Nel Pd Boldrini e Ciani non voteranno

Salvo colpi di scena clamorosi, non dovrebbero esserci sorprese. Questa mattina la Camera darà il via libera definitivo al decreto che proroga fino al 31 dicembre 2024 l’autorizzazione alla fornitura di armi all’Ucraina. Il Pd sul punto si è ricompattato dopo le parole della segretaria Elly Schlein e del responsabile Esteri del partito Peppe Provenzano in risposta al capo del M5s Giuseppe Conte che aveva bollato il Pd come un partito “bellicista”, scatenando la reazione di orgoglio dei dem: “Abbandonare l’Ucraina non porta la pace, ma la resa alla sopraffazione del bellicista vero, che è Putin”. Un concetto ribadito ieri in un’intervista al Corriere dall’ex ministro della Difesa dem Lorenzo Guerini: “Il sostegno all’Ucraina è un punto fermo per il Pd. Ciò che trovo ambiguo è manifestare un po’ ipocritamente la ‘solidarietà’ verso gli ucraini e negare loro il diritto di difendersi”, riferimento neanche troppo velato allo stesso Conte. E ieri quasi tutti i deputati Pd presenti in Transatlantico, non solo i riformisti, confermavano la versione di Guerini: “Ha ragione, sono i 5 stelle che devono chiarire le loro ambiguità in politica estera”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE