La Camera approva un'indagine conoscitiva sul nucleare e indica una direzione saggia

In Parlamento un passo avanti verso la presa d’atto delle opportunità e delle complessità del nucleare. È importante cominciarea porre le giuste domande sul tema. Era ora

Ieri le Commissioni riunite Ambiente e Attività produttive della Camera hanno approvato un’indagine conoscitiva sul tema del nucleare. Le opposizioni – tranne Azione che ha votato a favore – si sono astenute, chiedendo anche la convocazione di associazioni ambientaliste ed esperti notoriamente contrari all’atomo. Il responsabile energia di Forza Italia, Luca Squeri, a cui si deve l’iniziativa, ha dato la massima disponibilità (“ben vengano anche le voci critiche, assolutamente”). Ha però chiarito che la speranza è quella di utilizzare questo ciclo di audizioni per approfondire il tema in vista della “richiesta della reintroduzione di un'Autorità per la sicurezza nucleare, necessaria affinché il paese possa andare avanti. La sua istituzione è il prossimo appuntamento”.