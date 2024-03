Abbiamo perso traccia dell'Iran. La minaccia nucleare di Teheran

Rafael Grossi, direttore generale dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica, oggi è a Mosca. Il mese scorso ha ispezionato la centrale nucleare di Enerhodar, l’impianto più grande d’Europa che si trova nella regione di Zaporizhzhia, quindi in zona di guerra. Grossi arriva a Mosca preoccupato non soltanto dalla situazione in Ucraina, con la centrale usata come minaccia da parte dell’esercito russo, ma anche “frustrato”, come ha detto lo stesso direttore generale, per l’inaccessibilità dell’Iran. Durante un incontro con il Consiglio dei governatori, Grossi ha detto che l’agenzia ha perso traccia dei progressi iraniani sul nucleare: “L’agenzia – ha detto Grossi – non conosce più in modo continuativo la produzione e l’inventario delle centrifughe e del concentrato di minerale di uranio”.

