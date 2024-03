I soldati che servono a Kyiv

Kyiv. Anche se promette ai partner internazionali che l’Ucraina sarà in grado di affrontare i combattimenti se le verranno fornite le armi necessarie e altri tipi di supporto, il presidente Volodymyr Zelensky e i suoi massimi comandanti militari finora non sono riusciti a elaborare un piano chiaro per arruolare o reclutare molte migliaia di nuovi soldati necessari per difendersi dai continui attacchi della Russia. L’incapacità di Zelensky di creare un consenso politico su una strategia di mobilitazione – nonostante mesi di avvertimenti sulla grave carenza di truppe qualificate al fronte – ha alimentato profonde divisioni nel Parlamento ucraino e, più in generale, nella società ucraina. Ha lasciato le Forze armate a dover fare tentativi di reclutamento e ha seminato il panico tra gli uomini in età da combattimento, alcuni dei quali si sono nascosti, preoccupati di essere arruolati in un esercito mal equipaggiato e mandati incontro a morte certa, dato che gli aiuti all’Ucraina rimangono bloccati a Washington. Il problema di come riempire i ranghi ha posto Zelensky di fronte forse alla più grande sfida per la sua leadership dall’inizio dell’invasione del febbraio 2022. La mancanza di una chiara strategia di mobilitazione – o anche di un accordo sul numero di truppe necessarie all’Ucraina – ha contribuito al licenziamento del suo generale di punta da parte di Zelensky stesso a febbraio, ma il nuovo comandante in capo, Oleksandr Syrsky, finora non ha portato nuova chiarezza.

