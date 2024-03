Schlein porta il Pse al circolo. Poi cena in Campidoglio con Scholz, Sanchez e Costa

Queer in purezza e giochi da tavola la segretaria Pd porta i socialisti europei all'Arci. In serata invece al Nazareno vede i capi di governo socialisti. Poi tutti a cena da Gualtieri. Oggi il congresso che lancia la campagna elettorale per le europee, ma Schlein non annuncerà la sua candidatura

Prima di lei, ironia della sorte, solo un altro politico si era affacciato da queste parti: Matteo Salvini. Era il 2021. “Prego onorevole, ha la tessera Arci?”. “Senza non si può entrare?”. “Impossibile”. “Allora aspetto fuori, grazie”. Cosa non si fa per amore. Il segretario leghista aspettava Francesca Verdini che era accorsa qui per un compleanno. Per Elly Schlein invece questa è casa, o almeno è questo che la segretaria voleva raccontare ieri quando ha deciso di portare qui una delegazione del Pse, composta dal fido Brando Benifei e, soprattutto, dalla capogruppo dei socialisti e democratici a Strasburgo, la spagnola Iratxe García Pérez. Siamo a Roma, Trastevere, via della Penitenza, proprio sotto il Gianicolo. Al civico 35 si trova Zalib, circolo Arci e centro giovani del I Municipio. Posto super queer, punto viola per donne in difficoltà, luogo di indimenticabili aperitivi, tesissime partite di ping pong e riflessioni ben calibrate a sinistra. Per l’occasione (con tanto di banner con logo e colori dei “S&D”), anche posto giusto per una colazione socialista (“Il catering lo hanno pagato loro”, assicurano quelli di Zalib). Schlein d’altronde lo ha scelto come secondo appuntamento per la prima giornata del congresso del Pse, che avrà oggi il suo momento clou quando alla Nuvola dell’Eur, alla presenza dei leader socialisti di mezza Europa, sarà nominato spitzenkadidat del Pse il lussemburghese Nicolas Schmit al grido: “Noi mai con l’estrema destra! Mai con Meloni”. Inizio ufficiale della campagna elettorale (“Ma Elly non annuncerà la sua candidatura”, giurano i fedelissimi).