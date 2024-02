Il bluff di Meloni sulla carne sintetica

Secondo la premier “in Europa ci sono altri 14 paesi che sostengono il no dell'Italia alla carne sintetica". In realtà il documento di cui parla Meloni non fa riferimento ad alcun divieto, ma anzi sulla carne coltivata chiede a Bruxelles di fare cose che fa già

Sulla carne coltivata il governo continua a bluffare. “In Europa ci sono altri 14 paesi che sostengono la stessa tesi dell’Italia”, e cioè il no secco alla produzione e alla commercializzazione di alimenti coltivati in laboratorio. L’ha dichiarato ieri sera Giorgia Meloni, in piena modalità elettorale, dal palco della Fiera di Cagliari dove si è recata per sostenere la corsa alla presidenza regionale del fedelissimo Paolo Truzzu. Ma sul “no alla carne sintetica”, trionfalmente sbandierato anche dal cognato d’Italia, il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, Meloni si dimentica di dire tutta la verità. Il documento a cui allude la premier e che testimonierebbe l’appoggio di una buona fetta d’Europa alla posizione proibizionista italiana in realtà non presenta alcun rifiuto categorico. Il riferimento è al non-paper presentato da Italia, Francia e Austria – e supportato da altri dieci paesi – al Consiglio Agricoltura e Pesca del 23 gennaio scorso, di cui avevamo già raccontato sul Foglio.