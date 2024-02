Il Ragioniere dello stato contro Meloni. Lettere contro nomine e fastidio per le riorganizzazioni dei ministri

Roma. Pure il ragioniere dello stato, Biagio Mazzotta, è salito sul trattore. Protocolla lettere contro le promozioni futuriste del governo, lancia segnali per la prossima Finanziaria, non sopporta le continue riorganizzazioni dei ministeri. Sta avvisando Meloni e Giorgetti: lui non timbra più. Nei prossimi mesi servirà fare ulteriore debito. Mazzotta ha le cesoie. C’è un suo parere, durissimo, che smonta i progetti dei Balanzone di Meloni, i dirigenti di prima fascia che volevano transitare alla seconda, senza averne diritto. Le norme non lo prevedono, il ministero della Pa, dice si può fare, Mazzotta risponde: sfasciate i conti. Non vuole provare ancora l’IM, l’intelligenza Meloni. E’ passato all’opposizione.

