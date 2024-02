Allarme rosso per le europee: il M5s ora è sopra al Pd nel sud

Bruxelles. Il Pd stringe sulle liste elettorali per le Europee e mercoledì Schlein ha chiamato a raccolta la segreteria dem per una riunione informale proprio sulle elezioni di giugno. I problemi maggiori arrivano da collegio dell’Italia meridionale dove dal territorio chiedono una strategia per arginare la valanga M5s. Un sondaggio interno infatti dà al sud il Pd poco sopra al 14 per cento ed il Movimento 5 stelle oltre il 26 per cento: in termini di eurodeputati un risultato simile si tradurrebbe in uno schiacciante 6 a 3.

In casa Pd lavorano a riempire le tre poltrone a disposizione ma serve mettere d’accordo diverse correnti e, prima di tutto, serve capire cosa intenda fare Schlein. Una sua candidatura infatti cambierebbe gli equilibri della sua lista, e non per forza a favore dei nomi considerati più vicini a lei, come ad esempio quello di Sandro Ruotolo.

