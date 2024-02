Cappato: “Fine vita? Per evitare un altro caso Bigon, in Emilia-Romagna il Pd rischia di affossare la legge "

Roma. “Non è che per paura di non avere la maggioranza, allora si rinuncia a un dibattito e al voto. Ancor di più se si tratta di una legge di iniziativa popolare e se a parole ci si dice favorevoli”. Marco Cappato si riferisce all’Emilia-Romagna e alla legge sul Fine vita che oggi dovrebbe – il condizionale è d’obbligo – essere discussa in Consiglio regionale. Se non fosse che la giunta guidata da Stefano Bonaccini è intervenuta nei giorni scorsi con alcuni provvedimenti che rischiano di bypassare il confronto in aula, dove i dem potrebbero non avere i numeri. “Provvedimenti che nessuno ha visto”, dice al Foglio Cappato. “Se ho ben capito si tratta di due atti. Una delibera che istituisce un Comitato etico territoriale ed è irrilevante, in quanto non aggiunge nulla di nuovo rispetto a quanto già indicato dalla Corte costituzionale. Con l’altro atto sono state stabilite le Linee di indirizzo che dovranno seguire i medici. Queste invece non sono irrilevanti”, spiega il tesoriere dell’Associazione Luca Coscioni, la stessa che ha raccolto le firme per la legge popolare.

